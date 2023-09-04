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НовостиПолитика4 сентября 2023 15:23

Бывший пермский министр культуры уволился из Минэка

Вячеслав Торчинский проработал в федеральном ведомстве меньше года
Анна Маркова
Бывший пермский чиновник Вячеслав Торчинский снова меняет работу.

Бывший пермский чиновник Вячеслав Торчинский снова меняет работу.

Фото: архив "КП"

Бывший пермский чиновник Вячеслав Торчинский снова меняет работу. В конце прошлого года он уволился с должности директора Пермского цирка и устроился в Минэко, а ранее занимал должность Министра культуры края.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Торчинский ушел с должности заместителя директора департамента развития туризма страны и может занять место заместителя директора Третьяковской художественной галереи по просветительской деятельности.

Напомним, в ноябре 2022 экс-министр культуры ушел с должности цирка по собственному желанию, правда, без указания причины. Он возглавлял Пермский цирк с конца сентября. До этого он, с марта по июнь, работал директором Самарского драматического театра. Еще раньше, с 2018-го по 2021 год, был министром культуры Пермского края.