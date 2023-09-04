Бывший пермский министр культуры уволился из Минэка

Бывший пермский чиновник Вячеслав Торчинский снова меняет работу. Фото: архив "КП"

Бывший пермский чиновник Вячеслав Торчинский снова меняет работу. В конце прошлого года он уволился с должности директора Пермского цирка и устроился в Минэко, а ранее занимал должность Министра культуры края.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Торчинский ушел с должности заместителя директора департамента развития туризма страны и может занять место заместителя директора Третьяковской художественной галереи по просветительской деятельности.

Напомним, в ноябре 2022 экс-министр культуры ушел с должности цирка по собственному желанию, правда, без указания причины. Он возглавлял Пермский цирк с конца сентября. До этого он, с марта по июнь, работал директором Самарского драматического театра. Еще раньше, с 2018-го по 2021 год, был министром культуры Пермского края.