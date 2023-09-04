Фильм «Иван Семенов: Большой поход» первыми увидят зрители Перми

Картина выходит в широкий прокат 28 сентября 2023 года. Фото: www.permkrai.ru

В Перми в ближайшую субботу, 9 сентября, пермяки смогут первыми увидеть премьерный показ фильма Антона Богданова – «Иван Семенов: Большой поход» (0+).

Фильм полностью был снят в Пермском крае. Это продолжение популярной истории про хулигана и фантазера Ивана Семенова. Первая часть фильма под названием «Иван Семенов: школьный переполох» была снята по знаменитой советской повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».

По сюжету фильма, в жизни Ивана Семенова – новая беда. Его школьная любовь – Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться заграницу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения.

В съемке массовых сцен приняли участие более 1000 пермяков, наконец они смогут увидеть фильм и себя на большом экране.

Предпоказ состоится в кинотеатре «Синема Парк Семья» (ул. Революции, 13), сбор гостей в 16.00. В программе – автограф-сессия с режиссером Антоном Богдановым и актерами фильма. Картина выходит в широкий прокат 28 сентября 2023 года.