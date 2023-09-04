У входа в Театральный сквер Перми установили уличные часы

Фото: Администрация Перми

В Перми возле входа в Театральный сквер появились городские часы. Их установили на пересечении улиц Сибирской и Петропавловской. На этой неделе часы подключат к электричеству, сообщили в мэрии.

Новые уличные часы выполнены в одном стиле с другими элементами благоустройства. Они гармонично вписываются в исторический облик улицы Сибирской. Объект установлен в рамках реализации проекта туристического кода центра Перми.

Также в центральной части города планируется обустроить малые архитектурные формы, зоны отдыха, появится пешеходная навигация, архитектурная и фасадная подсветка зданий.

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