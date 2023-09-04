Началась продажа билетов на новые субсидируемые авиарейсы из Перми

Самолеты будут летать по каждому направлению два раза в неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Началась продажа билетов на новые прямые субсидируемые авиарейсы из Перми до Ярославля, Нижнего Новгорода и Барнаула. Самолеты будут летать по каждому направлению два раза в неделю. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

С 12 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейсы из краевой столицы в Ярославль. Полеты запланированы по вторникам и пятницам. Цена билетов начинается с 5,8 тысяч рублей.

В Нижний Новгород пермяки смогут улететь с 13 сентября по средам и четвергам. Стоимость билета составит 5,1 тыс. рублей.

Авиаперелеты до Барнаула также появятся с 13 сентября. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Перелет обойдется в 8,9 тыс. рублей.

На данных маршрутах будут летать самолеты Bombardier. Полетные программы сформированы до конца 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер