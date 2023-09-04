В пермской школе № 12 назначен новый директор

Фото: schule12.edusite.ru

В пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка назначен исполняющий обязанности директора. Руководителем образовательного учреждения стала Алевтина Снигирева. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Ранее Алевтина Снигирева работала директором образовательного проекта «Частная школа Январь».

Напомним, предыдущий директор школы №12 углубленным изучением немецкого языка Елена Ракинцева покинула должность по собственному желанию на фоне идеологического конфликта. Трудовой договор с ней был расторгнут 15 августа.

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