Молочный комбинат обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 600 млн рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства молочного комбината. Организация обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР. Однако наименование производителя не раскрывается.

По версии следствия, в период с января 2017 года по декабрь 2019 года руководство предприятия включало в налоговые декларации сведения о применении пониженной ставки НДС в 10%. При этом по закону компания должна была платить налог по ставке 20%. Кроме того, организация включила в вычеты по НДС бухгалтерские документы от сторонней компании, которая не ведет реальную деятельность.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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