Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми началась обкатка трамвайных путей по улице Куйбышева. Специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2» совершает тестовые поездки на участке от стадиона «Динамо» до улицы Белинского. Специалисты обследуют пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов, рассказали в городском департаменте транспорта.

Сейчас работы на данном участке продолжаются. Здесь ведется обустройство высоких платформ, установка новых остановочных павильонов и ограждения, а также реконструкция контактной сети и опор. Возобновить движение трамваев планируется в сентябре. Точная дата запуска будет известна после обкатки.

Напомним, что капремонт трамвайных путей на участке улицы Куйбышева начался в апреле этого года. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения об обновлении трамвайной сети в Перми. Всего в городе планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей. Также будут куплены 44 новых трамвая, обновлены тяговые подстанции и реконструировано депо «Балатово».

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