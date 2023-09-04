В Перми из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали школу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми эвакуировали школу «Мастерград», которая расположена на улице Костычева, 16. Здание покинули все школьники и учителя. Инцидент произошел утром в понедельник, 4 сентября.

Как сообщается в официальном сообществе учебного заведения, в 9.30 поступил анонимный звонок с угрозой о взрывном устройстве в школе. На месте работали сотрудники спецслужб.

Позже появилась информация, что территория образовательного учреждения осмотрена. Сообщение о взрывном устройстве в здании школы оказалось ложным.

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