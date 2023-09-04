В мэрии показали новый фасад пермского цирка

Фото: Администрация Перми

В администрации показали, как будет выглядеть Пермский государственный цирк на улице Уральской, 112 после реконструкции. Архитектурный облик и цветовое решение для обновления здания выбраны с учетом функциональности и окружающего фона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт Пермского цирка. В ходе реконструкции планируется полностью заменить наружные витражи здания. Для облицовки фасада будут использованы керамический гранит и алюминиевые композитные панели. Для их создания выбран серо-белый цвет и графитовый серый с эффектом «металлик».

Фото: Администрация Перми

Отмечается, что композиция состоит из простых функциональных форм и натуральных оттенков. Форма козырька «опускается» внутрь здания, образуя перевернутый конус, который становится заметным за счет светопрозрачной части фасада. Обновленное здание цирка украсит динамическая архитектурная подсветка.

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