В Прикамье пропавшую 58-летнюю женщину нашли живой спустя два месяца

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае завершены поиски пропавшей два месяца назад 58-летней женщины. Как рассказали волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск», женщину нашли, она жива. Где все это время она находилась, не сообщается.

Напомним, 58-летняя жительница Прикамья пропала 8 июля этого года. В тот день она ушла из дома в Нытвенском округе и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно, на связь она не выходила. В течение двух месяцев ее искали полиция и волонтеры.

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