У здания Заксобрания в Перми появилась скульптура «Полигональный медведь»

В центре Перми появился новый арт-объект. Фото: Сбер.

На площадке перед зданием Законодательного собрания появился новый арт-объект. Сбер подарил городу в ознаменование 300-летнего юбилея скульптуру «Полигональный медведь».

Композицию высотой 1,8 метра и длиной 3 метров, весом более 400 килограммов выполнили из нержавеющей стали. Открытие приурочили ко Дню знаний.

Задрапированный накануне темной тканью, мишка интриговал горожан – как он выглядит?

И вот, наконец, наступает торжественный момент.

На открытии арт-объекта. Фото: Сбер.

- От лица Сбера поздравляю жителей и гостей города с 300-летним юбилеем! – обращается к горожанам Петр Колтыпин. - Каждый раз, когда я приезжаю в Пермь, вижу, как город преображается. Надеюсь, что еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города станет новый арт-объект. Место выбрано не случайно рядом с эспланадой - центральным объектом городского пространства. Мы понимаем важность социально значимых проектов для краевой столицы и с удовольствием в них участвуем. У нас уже есть планы на реализацию новых интересных проектов.

Дмитрий Махонин обращает внимание, что медведь – это давний и всем знакомый символ Пермского края.

- Фигура этого мудрого животного, уверен, полюбится горожанам, - выразил надежду глава региона. - Благодарю Сбер за такой подарок городу! Вы вкладываете много сил и средств в благоустройство и красоту Перми.

Губернатор напомнил, что Сбер участвовал в реконструкции эспланады, а вскоре примет участие и в благоустройстве Архиерейского подворья на месте зоопарка после его переезда. Он отметил большой вклад компании в строительство новых школ, спортивных и других социально-значимых объектов в Пермском крае.

Выполнен арт-объект в полигональном стиле из сверкающей нержавеющей стали. Все правильно: на пермском гербе бурый мишка окрашен в серебряный цвет.

- Скульптуру будет хорошо видно и в пасмурную погоду, а в солнечный день наш Медведь будет сверкать всеми гранями! - улыбается Петр Колтыпин. - Символ города должен быть виден всем!