В Пермском крае на неделе с 4 по 8 сентября сохранится теплая погода

В дневные часы воздух прогреется до +22 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Пермском крае ожидается умеренно теплая погода без существенных колебаний температуры воздуха. На юге и на западе региона пройдут дожди, а на востоке края будет сухо. Об этом рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

В понедельник, 4 сентября, погоду на территории Прикамья продолжит определять гребень антициклона. Поэтому обойдется без осадков. В дневные часы на востоке края будет не выше +12…+14 градусов, на западе до +20, в Перми до +18 градусов.

Во вторник на западе Пермского края выпадут небольшие и умеренные дожди, вероятны грозы. На остальной части региона обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит около +4…+6 градусов на востоке и +11…+13 градусов на остальной части края. Днем потеплеет до +15…+22, в Перми до +18.

Теплая погода в Прикамье сохранится и в среду. Днем температура воздуха будет в пределах +16…+21 градусов, ночью около +5…+12. В этот день ожидаются только локальные и слабые дожди.

В четверг и в ночь на пятницу вероятны значительные осадки в западных и юго-западных районах Пермского края. Также возможны дожди с грозами и в Перми. При этом на востоке региона сохранится сухая погода. Ночью будет +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +15…+22, в Перми до +18.

По предварительным прогнозам, в выходные дни в Прикамье по-прежнему будет тепло. В дневные часы на севере региона температура повысится до +20 градусов. На юге края будет облачно и не выше +15…+17, а также сохранится вероятность дождей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер