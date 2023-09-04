В Перми на пожаре в многоквартирном доме спасли двух человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 2 сентября в Перми пожарные спасли из горящего дома двух человек. Как сообщили в краевом МЧС, возгорание произошло около 15.50 часов на улице Пихтовой. На место были направлены 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

Приехавшие пожарные выяснили, что горит мусор на первом этаже частично расселенного многоквартирного дома. Огонь охватил около 10 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы из горящего дома были спасены два человека.

Через несколько минут горение было ликвидировано. В результате происшествия погибших и травмированных нет. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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