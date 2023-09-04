В Перми театр «У Моста» остается муниципальным

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский театр «У Моста» пока останется в муниципальной собственности. Краевые власти не приняли решения о взятии на свой баланс театра. Пока никаких изменений в данном вопросе для учреждения культуры не планируется. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минкульт.

Напомним, в середине июня этого года руководство театра «У Моста» написало письмо в краевое правительство с просьбой перейти из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. В театре рассчитывают, что после перевода в краевую собственность появится возможность получать больше финансирования.

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