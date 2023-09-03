В Прикамье сформировали 13 участков для туристической деятельности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году Пермский край присоединился к новому федеральному проекту «Земля для туризма».

В краевом Минтуризма рассказали, что в рамках этого проекта сформировали 13 земельных участков площадью более 1 гектара вблизи от популярных туристических объектов. Обещают, что их расположение и характеристики можно будет посмотреть с помощью сервиса «Земля для туризма» на Публичной кадастровой карте.

- Два из них находятся в Пермском муниципальном округе, семь – в Кунгурском и еще четыре в Соликамском муниципальных округах, - сообщили в министерстве. - Общая площадь составляет 51,2 га.

Все участки свободны от прав собственности либо находятся в собственности муниципалитета или региона. Они подходят для реализации проектов по развитию туристической инфраструктуры.

Информация о земельных участках содержит контакты органов власти, в которых можно узнать о том, как их получить.

Сообщается, что запрос можно будет направить с помощью сервиса «Земля для туризма».