Денис Спицов был лучшим среди лыжников-олимпийцев на Пермском марафоне

На фото (слева направо): команда «Олимпийские чемпионы» Савелий Коростелев, Вероника Степанова, Александр Легков, Денис Спицов. Фото: Андрей МАТЛИН

Во второй раз пробежать эстафетную дистанцию длиной 21 километр в Пермь приезжала команда прославленных российских лыжников. На этот раз эстафетную ленту друг другу на Пермском марафоне-2023 передавали чемпион сочинской Олимпиады Александр Легков, четырехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов, олимпийская чемпионка в эстафете по лыжным гонкам Вероника Степанова, а также двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России Савелий Коростелев.

В итоге они заняли третье место, опередив многих именитых легкоатлетов, хотя бег по городским улицам, а не по снежным трассам был для них непривычен. Лучшее время на своем этапе длиной 10,5 километров в команде «Олимпийские чемпионы» показал вологжанин Денис Спицов.

- Сегодняшнее третье место - это повод приехать в Пермь еще раз и все-таки покорить эстафету Пермского края! – пообещал Денис Спицов.