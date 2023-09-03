Долги Минобороны перед «Мотовилихинскими заводами» выставлены на торги

Фото: ПАО "МЗ".

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на торги долги перед предприятием, которое в 2017 году вошло в процедуру банкротства.

В частности, желающим предлагают приобрести право потребовать от Минобороны РФ задолженность перед предприятием-банкротом в размере около 70 миллионов рублей. Это – начальная цена лота, которая затем может снизиться

Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ». Также сообщается, что на торги могут выставить долги еще девяти компаний.

Напомним, на оборонном производстве этого холдинга выпускаются реактивные системы залпового огня, а также артиллерийские системы.