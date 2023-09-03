Пермские хоккеисты открыли сезон с непростой волевой победы

Фото: ХК "Молот".

- Первый блин – не комом! – делятся болельщики пермского «Молота» в соцсетях.

В первой игре сезона лиги ВХЛ пермский «Молот» заработал непростое очко. Матч с «Южным Уралом» оказался тяжелым. Уже на второй минуте соперники из Орска повели в счете. Во втором периоде пермяки вроде бы переломили ход игры, забив два гола, но в третьем счет стал равным – 2:2 – и продержался до финального свистка.

Исход матча решили буллиты, где везение было на стороне пермяков. Впрочем, главный тренер ХК «Молот» похвалил своих подопечных.

- Сегодня буллиты - это не лотерея, а мастерство игроков, нам повезло, что мы забили на один гол больше, - отметил Сергей Бердников после матча.

Далее хоккеисты «Молота» отправятся в Челябинск, где 4 сентября встретятся с «Челметом».