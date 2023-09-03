Пермские синоптики пообещали сухую теплую погоду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи изменили прогноз погоды для жителей Прикамья на более благоприятный. Фактически они пообещали нам приход «бабьего лета», которое простоит, как минимум, до следующей пятницы.

- До пятницы, 8 сентября, по предварительному прогнозу, нас будет радовать солнечная погода, - пообещали в Пермском центре по гидромептеорологии и мониторингу окружающей среды. – Будет без существенных осадков со слабым ветром. Днем воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов. Температура по ночам ожидается на уровне +7…+12, в горах до +2 градусов.

Сегодня днем, в воскресенье, осадков синоптики не прогнозируют, погода – облачная с прояснениями. Днем до краю +17…+22 градусов, в Перми – до +18 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

Завтра, в понедельник, погода практически не изменится. Днем будет +16…+21, в Перми – до +17 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.