За снег, упавший на две иномарки, пермячки отсудили 1,5 миллиона рублей

Вышестоящая инстанция оставила решение районного суда без изменения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две пермячки получат компенсацию за упавший на их Toyota снег. ЧП произошло в феврале во дворе дома по улице Елькина, 8а в Перми. Утром, выйдя во двор, владелицы иномарок обнаружили, что на их авто рухнула снежная масса с крыши.

Пострадавшие обратились в суд, требуя взыскать с владельца здания материальный ущерб.

- Нежилое помещение на первом этаже здания было закреплено за ПМУП «Городское и коммунальное хозяйство», второй этаж принадлежит на праве собственности физическому лицу, - сообщили в пермском краевом суде. - Рассмотрев гражданский иск, суд постановил взыскать с владельцев здания солидарно в пользу хозяйки Toyota Avensis 738700 рублей, в пользу хозяйки Toyota Auris 825400 рублей, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Восстановительная стоимость ремонта автомобилей была определена экспертом Пермской лаборатории судебных экспертиз.

Вышестоящая инстанция оставила решение Свердловского районного суда Перми без изменения.

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