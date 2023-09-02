В МЧС предупредили о тумане в Пермском крае

Из-за тумана в пермском аэропорту было задержано несколько рейсов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты регионального МЧС сообщили, что 3 сентября в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление: ночью и утром в отдельных районах края прогнозируется туман.

Давая прогноз, в МЧС ориентируются на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи с этим, водителям на дорогах Прикамья рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

К слову сказать, утром в субботу, 2 сентября, в связи с туманом в Международном аэропорту «Большое Савино» было задержано несколько авиарейсов. Часть из них уже совершили вылет, а вот рейс авиакомпании Turkish Airlines до Антальи должен был вылететь в 5.15 утра, а отправится лишь в 20.15 вечера. Задержка составит 15 часов.

Также с задержкой вылетели рейсы до Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы и Сургута.

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