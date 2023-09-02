Фильм «Барби» исчез из расписания пермских кинотеатров

Главную роль в фильме сыграла Марго Робби. Фото: ВК Мягкий кинотеатр - СпешиLove.

Минкульт выступил против показа в России фильма «Барби», премьера которого состоялась этим летом, из-за его несоответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. И практически сразу из расписания пермских кинотеатров этот фильм пропал.

Его описание еще осталось в соцсетях Мягкого кинотеатра в Перми: «Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии».

А вот найти фильм по запросу «Барби» на сайте киноафиши в Перми нельзя. Купить билеты, соответственно, тоже.

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