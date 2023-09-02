В крупном пожаре в Пермском районе сгорели два дома, баня и пристрой

Площадь пожара составила 295 квадратных метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крупный пожар произошел накануне в деревне Большая Мось Пермского муниципального округа. В результате возгорания сгорели два дома, баня, пристрой и надворные постройки. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

- Сообщение о пожаре поступило 1 сентября в 17.37, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Когда прибыли первые пожарные подразделения, горела баня и близлежащие строения.

Благодаря сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседнюю баню, расположенную в 2 метрах и жилой дом – в 6 метрах от места пожара.

Локализовать пожар удалось в 18.39, ликвидировать горение в 19.02. Площадь пожара составила 295 квадратных метров.

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