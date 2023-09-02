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НовостиОбщество2 сентября 2023 6:07

Пермалко подал заявку на регистрацию бренда «Сердце Пармы»

Под ним пермский производитель планирует выпускать алкогольные и безалкогольные напитки
Алена ОВЧИННИКОВА
Под брендом «Сердце Пармы» пермский производитель планирует выпускать алкогольные и безалкогольные напитки.

Под брендом «Сердце Пармы» пермский производитель планирует выпускать алкогольные и безалкогольные напитки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила заявка на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». По информации «Ъ-Прикамье», заявку в Роспатент 14 августа отправил пермский производитель АО «Амбер Пермалко», но пока решение по ней еще не принято.

Под этим брендом предприятие планирует выпускать аперитивы, биттеры, водку, джин, ликеры и коктейли, а также пиво и безалкогольные напитки. В «Амбер Пермалко» журналистам издания подтвердили факт подачи заявки, но от других комментариев отказались.

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