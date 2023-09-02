В субботу на Пермском марафоне состоится детский забег и заезд на колясках

Пермский марафон будет проходить 2 и 3 сентября. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

2 сентября стартует «Пермский марафон». Он будет проходить на протяжении двух дней. В первый день соревнований, 2 сентября, в 12.00 состоится старт заезда на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 метров, а в 13.00 — детский забег на 1 км.

Чтобы провести мероприятие, в субботу, 2 сентября, для проезда будет закрыт участок улицы Петропавловской, а 3 сентября закроют для транспорта весь центр города.

С 9.00 – 20.00 у Театра-Театра будет вестись регистрация участников Пермского марафона и выдача стартовых пакетов. Весь день здесь будут работать выставочные и развлекательные площадки, а с 10.00 до 11.30 и с 16.00 до 19.00 пройдет шоу «Марафон на диване».

Вечером в субботу, 2 сентября, в 19.00 на главной сцене состоится официальное открытие «Пермского марафона».

Программу можно посмотреть здесь.

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