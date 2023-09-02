Программу «Поехали!» о Перми покажут на Первом канале утром 2 сентября

Фото: соцсети.

2 сентября в 10.15 на Первом канале покажут программу «Поехали!», которая снималась в Перми.

- Ведущие тревел-шоу о путешествиях Мария Осадник и Евгений Покровский проехались по набережной Камы на легендарных велосипедах «Кама», собрали урожай цитрусовых Ботаническом саду Пермского университета и побывали в компании Promobot, - сообщает телеграмм-канал «Пермь 300. Все реально!»

Также ведущие поучаствовали в реставрации центра «Муравейник», отдохнули в Парке Горького и покушали посикунчики в кафе «Чӧскыт Керку». Также в программе можно будет увидеть коллекцию храмовой деревяной скульптуры и «Ретро-гаража».

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