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НовостиОбщество1 сентября 2023 17:27

Пермяков приглашают на бесплатное танцевальное мероприятие «Сердце Улиц»

Оно пройдет 2 сентября в Кировском районе
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Танцевальное мероприятие. Сердце улиц. Кировский/ВКонтакте

Фото: Танцевальное мероприятие. Сердце улиц. Кировский/ВКонтакте

В субботу, 2 сентября, в 15:00 в сквере имени Александра Невского в Кировском районе Перми пройдет бесплатное танцевальное мероприятие «Сердце Улиц». Гостей ждут выстуления местные танцевальных коллективов и мастер-классы.

Также пройдут танцевальные баттлы по брейкингу, поучаствовать в них может любой желающий, бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться в группе СердцеУлицПермь. Все участники и победители получат памятные дипломы и призы.

- Приглашаем жителей района на это большое танцевальное мероприя! Вы познакомитесь с современным направлением спортивных уличных танцев, сможете оценить уровень участников и поддержать танцоров. Все зрители смогут тоже танцевать под треки приглашенного Диджея! - призывают пермяков организаторы.

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