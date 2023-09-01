Глава пермской инспекции Госжилнадзора вернулся из командировки в ЛНР

Фото: iggn.permkrai.ru

Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков вернулся из командировки в Луганскую народную республику. Об этом со ссылкой на краевое МинЖКХ сообщает «Ъ-Прикамье». До осени пермский чиновник исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка, а вернувшись в Пермь, присупил к своим непосредственным обязанностям.

Александр Евсюков родился в Перми в 1985 году. Имеет юридическое образование. В 2014 Евсюков начал работу в ИГЖН в должности замначальника отдела надзора за использованием жилфонда. В 2015 он стал начальником отдела лицензирования. С июля 2017 года занимал должность замначальника ИГЖН. В ноябре 2017 года назначен исполняющим обязанности руководителя инспекции, а еще через год господин Евсюков изавился от приставки и.о.

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