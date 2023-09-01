В начале сентября в Перми без воды останутся несколько домов и детских садов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале сентября работники "НОВОГОРа" будут ремонтировать трубы, снабжающие нас водой. Как сообщает издание Business-class, в связи с этим без воды останутся жители нескольких домов и социальных объектах.

С 10.00 2 сентября до 10.00 3 сентября краны с холодной водой пересохнут в двух детских садах по улице Стахановской, 51а и улице Чайковского, 8, а также жилых домов по улице Чайковского, 17 и 17а.

9 сентября с 10:00 до 17:00 отключение воды запланировано в ЦТП № 35 по адресам: ул. Хрустальной, 28а, ул. Чехова, 14, 16 (детсад), ул. Хрустальной, 28, 30, 32, 34, ул. Инженерная, 3, 4 (детсад).

12 сентября с 9.00 до 19.00 воды не будет в частном секторе по адресам:

ул. Ишимская 3, 4, 7, 11,

ул. Хохловская, 33, 35, 39, 39а, 38, 40, 41, 42, 43,

ул. Граничная, 32, 34, 38, 40,

ул. Боковая, 12, 14;

ул. Верхоянская, 45, 53, 65, 67, 69, 91;

ул. Верхне-Вишерская, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17.

Кстати, из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского изменится движение общественного транспорта. Так, с 3 сентября трамвайный маршрут №3 прекратит свою работу. Также из-за невозможности проезда к депо «Красный Октябрь» трамваи №4, 5, 6, 7, 8 и 11 будут обслуживаться в депо «Балатово». Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вдоль улицы Дзержинского, продлят автобусный маршрут №35. Автобусы будут курсировать до остановки «Завод Профнастила». Данные изменения вступят в силу с 4 сентября.

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