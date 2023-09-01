В Пермском крае более 2 тысяч студентов начали обучаться по программе проекта «Профессионалитет»

В День знаний в Пермском крае к трем тематическим кластерам в рамках федерального проекта «Профессионалитет» добавилось еще два: химический и металлургический. Они открылись в Уральском химико-технологическом колледже в Губахе и Чусовском индустриальном техникуме. Там будут готовить кадры для двух крупных предприятий, которые поддержали этот проект – АО «Метафракс Кемикалс» и Чусовской металлургический завод.

Кроме того, дополнят образовательную сеть еще десять техникумов и колледжей в Перми, Соликамске, Лысьве, Горнозаводске, Чернушке и Кизеле. Обучение по краткосрочным максимально практико-ориентированным программам студенты смогут пройти в Краевом индустриальном техникуме, Соликамском горно-химическом техникуме, Пермском химико-технологическом техникуме, Лысьвенском политехническом колледже, Пермском торгово-технологическом колледже, Соликамском автодорожно-промышленном колледже, Горнозаводском политехническом техникуме, Пермском машиностроительном колледже, Краевом политехническом колледже и Кизеловском политехническом техникуме.

Студентов кластера химпромышленности будут готовить по трем направлениям:

- химическая технология органических веществ;

- технология аналитического контроля химических соединений и монтаж;

- техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

В металлургическом кластере студенты будут осваивать обработку металлов давлением, сварочное производство, техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, а также слесарные работы.

По словам председателя совета директоров «Метафракс Групп» Армена Гарсляна, образовательный центр в сфере химпрома, который в течение десятилетий формировался в Губахе, вышел на новый уровень развития.

«Колледж преобразился не только внешне. Существенно обновлены программы обучения и оборудование. Все сделано для того, чтобы занятия студентов в мастерских и лабораториях были максимально приближены к работе в реальных условиях химического производства», – добавил он.

За счет средств гранта в УХТК оборудовали современные учебные лаборатории и мастерские, а также разработали новые образовательные программы, ориентированные на практические потребности предприятий-работодателей. Основной партнер УХТК в проекте «Профессионалитет» предприятие АО «Метафракс Кемикалс» также вложил собственные инвестиции в развитие образовательно-производственного кластера.

С нового учебного года к обучению по программам приступили 545 первокурсников, в том числе студенты сетевых образовательных организаций. Еще более 1,5 тысяч студентов пришли на торжественные линейки в техникумы, которые участвуют в «Профессионалитете» с 2022 года. Всего учебу в пяти тематических кластерах в 2022-2023 года проходят порядка 2 тысяч студентов

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал, что в регионе продолжается масштабирование проекта «Профессионалитет». По его словам, сейчас важно сконцентрироваться на среднем профессиональном образовании исходя из тех вызовов, которые ставит перед регионом промышленность.

«Сегодня наблюдается кадровый дефицит высокотехнологичных профессий, поэтому мы должны делать все, чтобы наши средние специальные образовательные учреждения развивались. Выражаю благодарность предприятиям, которые участвуют в проекте – ваши инвестиции оправдаются. Отмечу, что мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем и дальше привлекать в проект другие техникумы и колледжи», – подчеркивал глава региона.

Напомним, в 2022-2023 учебном году от Пермского края участниками программы «Профессионалитет» стали два техникума и один вуз, которые также выиграли грант на значительное укрепление материально-технической базы. Это агропромышленный техникум, Пермский техникум промышленных и информационных технологий имени Изгагина и Пермский институт железнодорожного транспорта – филиала Уральского государственного университета путей сообщения.