В Перми из-за ремонта путей закроют трамвайный маршрут №3

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми стартует ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского. В связи с этим временно изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 3 сентября трамвайный маршрут №3 прекратит свою работу. Также из-за невозможности проезда к депо «Красный Октябрь» трамваи №4, 5, 6, 7, 8 и 11 будут обслуживаться в депо «Балатово».

Кроме того, для удобства сотрудников предприятий, расположенных вдоль улицы Дзержинского, продлят автобусный маршрут №35. Автобусы будут курсировать до остановки «Завод Профнастила». Данные изменения вступят в силу с 4 сентября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер