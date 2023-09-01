Победительницей конкурса «Миссис Россия Земля – 2023» стала 44-летняя пермячка

Победительница конкурса «Миссис Россия Земля – 2023» Екатерина Волочкова. Фото: Екатерина Волочкова / ВКонтакте

Победительницей Всероссийского конкурса «Миссис Россия Земля – 2023» стала 44-летняя пермячка Екатерина Волочкова. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети ВКонтакте. Екатерина Волочкова руководит сетью пермских туристических агентств.

Финал конкурса красоты состоялся в Москве. В нем принимали участие девушки из разных регионов России. Участницы проходили различные испытания и доказывали, что именно они самые талантливые и красивые.

Екатерина ответственно подошла к подготовке к конкурсу и выиграла. По ее словам, победа на конкурсе – это результат командной работы. Прическу и макияж делал профессиональный визажист-парикмахер, творческий номер был поставлен с помощью партнера по танцам, видеооператор снял супервизитку и видеоролик к танцу, а дизайнер создала костюмы для конкурса. Также конкурсантку поддерживали супруг, дети и друзья.

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