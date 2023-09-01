Глава Перми поздравил педагогов, школьников и родителей с Днем знаний

Фото: Администрация Перми

Сегодня, 1 сентября, во всех школах Перми проходят традиционные праздничные линейки. Всего в этом году в школы пришли более 140 тысяч учеников, из них 16 тысяч – первоклассники.

Глава Перми Эдуард Соснин посетил линейку в школе дизайна «Точка», которая находится на бульваре Гагарина,75а. Впервые в эту школу сегодня пришли 500 первоклассников. Мэр поздравил педагогов, школьников и родителей с Днем знаний.

– 1 сентября – волнительный и очень тёплый праздник для детей и взрослых. Это не только начало осени и учёбы, но и время встречи с друзьями и педагогами. Надеюсь, что за лето все ребята набрались сил и энергии, и теперь с радостью начинают новый этап школьной жизни. Школа «Точка» активно развивается, и дополнительные площади ей просто необходимы, – подчеркнул Эдуард Соснин.

В рамках выезда глава Перми также проверил ход строительства нового корпуса учреждения. Его возведение ведется по нацпроекту «Образование». Подрядчиком выступает компания ООО «ЖБК-Строй». Сейчас в здании продолжаются отделочные работы. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца этого года.

– 2023 год является юбилейным не только для города, но и для школы – ей исполняется 10 лет. Школа дизайна «Точка» стремится отвечать запросам времени в самых разных направлениях архитектуры и дизайна, – рассказала директор образовательного учреждения Наталия Бурдина.

В новом корпусе смогут учиться 1050 ребят. В нем разместится 35 учебных кабинетов, столовая, актовый и спортивный залы. На прилегающей территории появится современный спортивный кластер со стадионом, тренажёрами и игровыми комплексами.

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