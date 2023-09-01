В Перми на эспланаде установили новый арт-объект

Фото: permkrai.ru

В центре Перми установили новый арт-объект «Полигональный медведь». Скульптура появилась на городской эспланаде возле здания Законодательного собрания.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, высота данной композиции составляет 1,8 метра, а длина – 3 метра. Скульптура медведя выполнена из нержавеющей стали. По стилистике соответствует облику медведя, который изображен на туристическом логотипе города. Он был создан по инициативе компании «Сбер».

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