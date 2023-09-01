В выходные в Пермском районе откроют новый краевой ипподром

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Пермском район завершено строительство нового краевого ипподрома. Он расположен в поселке Красный Восход, рядом с Усть-Качкой. Площадка откроется уже в ближайшие выходные. Об этом сообщает 59.ru.

Открытие нового ипподрома состоится 2 сентября. Также в этот день пройдут первые соревнования. Рыска преодолеют на скорость дистанции от 1600 до 2400 метров. Вход для зрителей бесплатный.

Возведением ипподрома занимались местные фермеры. На территории появились две беговые дорожки — песчаная и из гаревой крошки. На их строительство ушло порядка 30 млн рублей.

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