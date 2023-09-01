В Перми завершается ремонт трамвайных путей на улице Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми реконструкция трамвайных путей на улице Куйбышева находится на стадии завершения. Работы ведутся на участке от Революции до Белинского.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, выполнены работы по укладке путей и их сварке. Сейчас ведется обустройство высоких платформ и остановочных пунктов, а также реконструкция контактной сети и опор. Запустить движение трамваев планируется в сентябре.

Напомним, что капремонт трамвайных путей на участке улицы Куйбышева начался в апреле этого года. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения об обновлении трамвайной сети в Перми. Всего в городе планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей. Также будут куплены 44 новых трамвая, обновлены тяговые подстанции и реконструировано депо «Балатово».

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