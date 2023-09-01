Во Фролах вместо завода напитков появится новый логистический парк

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новые собственники пермского завода соков «Санфрут» отказались от проекта по расширению производства. В связи с этим, предприятие готовится продать участок в селе Фролы Пермского района. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сумма сделки не раскрывается.

На площадке компания «Пермь Логистика» планирует построить крупный логистический парк «Парма». В его составе запланированы сухой и мультитемпературный склады, производственный блок и другие технические площадки. Комплекс разместится на территории более 20 га.

Компания намерена реализовать проект до 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд рублей. Проект получил статус приоритетного инвестиционного.

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