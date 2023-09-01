В Перми директора компании осудят за сокрытие более 100 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми директора коммерческой организации обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

Известно, что данная компания занималась строительством, а также ремонтом и содержанием автодорог. По версии следствия, преступление было совершено в период с 2021 по 2022 годы. Руководитель организации имел недоимку по налогам и страховым взносам на общую сумму более 200 млн рублей. Чтобы не платить недоимки, он сокрыл свыше 100 млн рублей и имущество организации.

Мужчину обвиняют в трех эпизодах преступления. Следователи уже собрали достаточно доказательств. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер