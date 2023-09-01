В сентябре из Перми запустят новые субсидируемые рейсы по России

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В расписании пермского аэропорта появились новые рейсы из Перми. Ранее региональный Минтранс определил перевозчиков по пяти субсидируемым маршрутам на 2023 год.

По итогам отбора, авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила три маршрута из краевой столицы. С 12 сентября планируется запустить прямые перелеты в Ярославль, а с 13 сентября – в Нижний Новгород и Барнаул. По данным направлениям будут летать самолеты Bombardier.

Авиакомпания «Азимут» будет выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Минеральные воды. Авиакомпания «Икар» с 21 сентября начнет осуществлять перелеты из Перми в Махачкалу. На маршруте будут работать самолеты Embraer. Полетные программы сформированы до конца 2023 года.

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