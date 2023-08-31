Житель Прикамья получил пожизненный срок за убийство 20-летней давности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснокамске осудили местного жителя за убийство из корыстных побуждений, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Установлено, что зимой 2004 года подсудимый, желая завладеть ценными вещами, убил хозяйку квартиры. После чего, мужчина вывез тело за пределы населенного пункта и закопал в лесу.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым. У погибшей остался ребенок, которому на тот момент было всего 11 лет.

В настоящее время подсудимый уже отбывает наказание в колонии особого режима за совершение ряда особо тяжких преступлений. В результате, новый суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 1,4 млн рублей.

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