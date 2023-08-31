В Перми на парковке возле аэропорта заметили стадо коров

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

На стоянке возле пермского аэропорта «Большое Савино» заметили стадо коров. Пермяки сняли гуляющих буренок на видео и опубликовали ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, как животные спокойно разгуливают по территории парковки среди машин. Пять коров нюхали номера легковушек, а две стояли на газоне и объедали молодые деревья. При этом на шее одной буренке видно привязь.

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