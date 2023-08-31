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НовостиОбщество31 августа 2023 15:25

В Перми открыли для движения участок новой дороги по улице Строителей

Открыли участок от улицы 2-я Шоссейная до улицы Зои Космодемьянской
Екатерина Оборина
Фото: Министерство транспорта Пермского края

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми открыли движение транспорта по одному направлению новой автомагистрали на участке от улицы 2-я Шоссейная до улицы Зои Космодемьянской. Теперь те, кто будут выезжать из города, будут сворачивать на участок новой дороги. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Участок протяженность, которого составляет почти 1 километр, является частью будущей магистрали по улице Строителей. Планируется, что вся автодорога протянется от улицы Куфонина до улицы Старцева. Магистраль будет состоять из четырехполосной дороги с разделительной полосой и с тротуарами с двух сторон.

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