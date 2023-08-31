В Перми 1 сентября запустят движение трамваев по улице Карпинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 1 сентября, в Перми возобновится движение трамваев по улице Карпинского. На обновленном участке вновь начнут курсировать трамваи №11 и №12. Они будут следовать до остановки «Улица 9 мая» с разворотом через территорию депо «Балатово». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В направлении центра города первой остановкой на трамвайных маршрутах будет «Улица Советской Армии». Временно трамваи не будут останавливаться на остановке «Шоссе Космонавтов». Это связано с продолжающимися работами на участке.

Компенсационный автобусный маршрут №3к, который ходил от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа, прекратит свою работу. Высвободившиеся автобусы планирует перераспределить между маршрутами №3, №10 и №62. Это позволит увеличить количество рейсов и сократить интервал движения в данных направлениях.

Напомним, движение трамваев по улице Карпинского было временно прекращено с 1 мая этого года. Причиной стали работы по устройству трамвайных путей и контактной сети. Из-за ограничений трамваи №2 и №12 курсировали только в пределах Индустриального района. Чтобы компенсировать трамвайное сообщение, запустили дополнительный автобус №3 с литерой «К».

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