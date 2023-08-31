Более 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Пермский край

Фото: Ксения Высотина

В Пермский край поступило более 500 тысяч доз вакцины против гриппа. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения, в регион поступило 337 900 доз вакцины от гриппа для взрослых и 178 270 доз для детей и беременных женщин.

В ведомстве отметили, что вакцина от гриппа продолжит поступать до конца текущего года. В регион ожидается поставка еще нескольких партий.

Прививочная кампания против гриппа в Пермском крае начнется в ближайшие дни. Всего в предстоящем эпидсезоне планируется вакцинировать от этого заболевания 1,5 миллиона жителей Прикамья. Это 60% совокупного населения региона.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер