Музей PERMM перенес дату открытия на новом месте на конец октября

Фото: Google Карты

Пермский музей современного искусства PERMM перенес дату открытия на новом месте. Музей начнет работу в здании бывшего автосалона «Телта-МБ» 21 октября. Об этом «Комсомолке» рассказала директор музея Наиля Аллахвердиева.

Руководитель музея отметила, что перенос даты открытия связан с подготовкой к работе в новом помещении. Решили сдвинуть сроки, так как потребовалось больше времени на переезд и обустройство. Первая выставка будет посвящена пермской рок-музыке.

Напомним, музей современного искусства PERMM был создан в 2009 году и на данный момент находится на бульваре Гагарина, 24. Музей завершает свою работу в этом здании в пятницу, 1 сентября. Ранее планировалось, что музей откроется в новой локации 15 сентября.

Площадь нового помещения на улице Крисанова, 4 в два раза больше – она составляет 7600 квадратных метров. Это позволит выставлять больше экспонатов, а также демонстрировать масштабные инсталляции. В новом музее появятся также библиотека, кафе, лекторий, детские творческие магазины.

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