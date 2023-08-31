Новые акционеры «Птицефабрики Пермская» до 2027 года реализуют крупный инвестпроект

Фото: permkrai.ru

На предприятии АО «Агросила Птицефабрика Пермская», расположенном в поселке Сылва, предстоит реализовать крупный инвестиционный проект - в апреле этого года птицефабрику приобрел агрохолдинг «Агросила» из Республики Татарстан, крупнейший в Поволжье.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил это сельхозпредприятие в ходе рабочего выезда.

Птицефабрика Пермская и сейчас является крупным производителем сельхозпродукции - ежегодно здесь выпускается до 48 тысяч тонн продукции 168 наименований.

В ближайший месяц в магазинах Прикамья появится продукция птицефабрики под новым брендом «Важная цыпа».Фото: permkrai.ru

Как объяснила Дмитрию Махонину генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова, согласно инвестпрограмме АО «Агросила Птицефабрика Пермская» на этот год, на реконструкцию оборудования птицефабрики направят 354 миллиона рублей.

При этом холдинг рассматривает стратегию увеличения производства АО «Агросила Птицефабрика Пермская» до 60 тысяч тонн продукции. В связи с этим в ближайшие годы планируются значительные инвестиции в развитие птицефабрики – порядка 4 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство новых корпусов, на приобретение оборудования для выращивания, на обеспечение биобезопасности птицефабрики.

По планам, птицефабрика должна выйти на запланированные объемы в 2028 году.

- При этом в результате реализации инвестиционных проектов на птицефабрике появится более 200 новых рабочих мест, дополнительно в бюджет Пермского края в качестве налогов поступит порядка 130 миллионов рублей, – отметила Светлана Барсукова.

Дмитрий Махонин высоко оценил планы предприятия по наращиванию мощностей и увеличению выпускаемой продукции, отметив, что птицефабрики и сельхозпроизводители в целом обеспечивают продовольственную безопасность Прикамья и других регионов России.

- Для нас важно стабильное развитие предприятия, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы видим в компании «Агросила» стратегического партнера по развитию птицефабрики и сельхозотрасли Прикамья. Пришедшие акционеры намерены в ближайшие годы создавать новые рабочие места и продолжать курс социально-экономического развития предприятия и региона в целом. Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку холдингу в реализации их проектов на территории края.

Как пояснил министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков: «Мы активно поддерживаем реализацию инвестиционных проектов сельхозпроизводителей - из бюджета субсидируется до 50% затрат на строительство или модернизацию объектов АПК».

По информации краевого Минагро, в целом по Пермскому краю государственная поддержка в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в этом году составляет порядка 3,5 миллиардов рублей. За период 2022-2023 годов на развитие птицефабрики из консолидированного бюджета направлено 2,1 миллиона рублей.