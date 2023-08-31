Открылся первый в Перми магазин сети «Стокманн»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми открылся первый в городе магазин финской сети «Стокманн». Новый отдел разместился в ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б. Об этом сообщается на странице торгового центра в соцсетях. «Стокманн» занял помещение на первом этаже, где раньше был отдел H&M.

В универмаге представлена женская и мужская одежда, а также сумки и обувь от известных мировых брендов.

Финская сеть «Стокманн» в России работает с 1989 года. Там продается одежда и товары для дома. Сеть представляет различные бренды, в том числе Marc O’Polo, Hugo, Karl Lagerfeld, Guess Jeans, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и другие.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер