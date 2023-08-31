В Перми началось строительство детского реабилитационного центра

На стройплощадке уже забито более 75 процентов свай.

Еще одно медицинское учреждение появится в Камской долине, где сейчас действуют краевой перинатальный центр и «Город сердца». На улице Маршала Жукова началось строительство детского реабилитационного центра. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, уже завершились подготовительные работы этапа и идет установка свайного поля. Уже забито более 75 процентов свай: 439 из 576 штук.

Детский реабилитационный центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 посещений дневного приема. Он будет работать в стационарном и полустационарном режиме. Ежегодно здесь смогут проходить медреабилитацию более 1,5 тысяч детей, в том числе раннего возраста. В центре будут созданы условия и для размещения родителей маленьких пациентов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что важно обеспечивать комплексную поддержку лицам с ограниченными возможностями здоровья и повышать их качество жизни.

В здании центра появится несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную зоны и жилые помещения.

Подрядчик также будет обязан благоустроить прилегающую к центру территорию, обустроить игровые площадки для детей разных возрастов, площадку с силовыми адаптивными тренажерами, а также зоны для для занятий игровыми видами спорта, стрельбой из лука. Кроме того, планируется создать прогулочную зону для посетителей и пациентов.

Строительство центра входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.