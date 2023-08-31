В Перми началась обкатка трамвайных путей по улице Столбовой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми началась обкатка трамвайных путей в районе пересечения улицы Столбовой с шоссе Космонавтов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Тестовые поездки на участке совершает специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2». Специалисты обследуют пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов. По результатам обкатки станет понятно, когда на данном участке запустят движение трамваев.

Напомним, движение трамваев по улице Карпинского было временно прекращено с 1 мая этого года. Причиной стали работы по устройству трамвайных путей и контактной сети. Из-за ограничений трамваи №2 и №12 курсируют только в пределах Индустриального района. Трамвай №11 следует по маршруту «М/н Висим – Станция Пермь II» через улицу Революции.

Ранее в Минтрансе Прикамья сообщали, что работы по переустройству трамвайных путей на улице Карпинского планировалось закончить до конца августа. Запуск пассажирского движения на обновленном участке анонсировали на 1 сентября.

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