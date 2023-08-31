В поселке Оверята Краснокамского округа построили новую врачебную амбулаторию

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В Прикамье продолжается строительство сельских врачебных амбулаторий.

Очередной объект здравоохранения откроется в поселке Оверята в Краснокамском округе. Здесь уже завершили строительство здания площадью 536 квадратных метров и оснастили помещения необходимым оборудованием.

Инспекция строительного надзора уже выдала необходимый документ. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания, возведением которого занималась Корпорация развития Пермского края, начнется процедура лицензирования.

По данным Минздрава Прикамья, новую амбулаторию смогут посещать до 40 пациентов в смену. Ее уже укомплектовали всем необходимым медоборудованием. В медучреждении предусмотрены помещения, где будут вести прием пациентов терапевт, педиатр, врач-хирург, стоматолог, отоларинголог. Современное оборудование установили в кабинете физиотерапии и доврачебном кабинете.

К амбулатории прикрепят около 5 тысяч жителей, в том числе, около тысячи детей.

В Министерстве строительства Пермского края отметили, что строительство новых сельских врачебных амбулаторий в муниципалитетах реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Так, в этом году было завершено строительство сельской врачебной амбулатории в поселке Ныроб в Чердынском городском округе.

В Минстрое напомнили, что с начала года в Пермском крае уже открыто семь объектов сферы здравоохранения. Сельская врачебная амбулатория в Оверятах - восьмое учреждение, которое готовится к приему пациентов. До конца года планируется открыть или завершить возведение еще шести объектов.